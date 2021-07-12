Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kripto parayla satılan en pahalı elmas

Müzayede evi Sotheby’s bir ilke imza atarak, nadir bulunan 101 karatlık elması kripto para karşılığında sattı.

Fotoğraf: Reuters

Armut şekilli 101,38 karatlık kusursuz elmas 12,3 milyon dolara (106 milyon lira) karşılık gelen kripto paraya alıcı buldu.


Sotheby’s açık artırma duyurusunda ilk kez bu boyutta bir elmasın geleneksel para birimlerinin yanı sıra Ethereum ve Bitcoin’le ödeme seçeneğini de kabul edeceğini duyurmuştu.

The Key 10138 adı verilen parça, açık artırmaya çıkarılan 100 karatın üstünde yalnızca 10 elmastan biriydi.

Alıcının kimliği gizli tutulurken, ödemenin hangi kripto para birimiyle yapıldığı da açıklanmadı.

Nadir elmas satışa çıkıyor: Kripto para geçerlidir!

SON HABERLER

53 yıl sonra şampiyonluk coşkusu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finalinde İngiltere’yi penaltı atışlarında 3-2 yenerek tarihinde ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan İtalya zafer sarhoşu.

47 ilde ‘FETÖ’ operasyonu: 229 gözaltı kararı

İzmir merkezli 47 ilde ‘FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 229 şüpheliden 125’i yakalandı.