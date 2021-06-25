Kripto paranın da gaspçısı çıktı: Dört tutuklama

Mersin’de kripto para hesabını ele geçirmek için bir kişiyi silah zoruyla kaçıran dört kişi tutuklandı.
28 yaşındaki Ş.Ö. Gözne yolunda bulunan bir restoranın önünden kendini polis olarak tanıtan şahıslar tarafından kafasına silah dayamak suretiyle araca bindirilerek kaçırıldı.
Ş.Ö.’nün kripto para hesabındaki paraları almak isteyen saldırganların kimliği tespit edildi. Şüphelilerden M.B.Y. Tarsus ilçesinde, S.Y. kent merkezinde, C.Y. ve M.T. Adana’da gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dört kişi, nöbetçi sulh ceza hakimliğince ‘birden fazla kişi tarafından gece vakti silahlı yağma’, ‘cebir, tehdit, hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlamasıyla tutuklandı.