Kripto paranın da gaspçısı çıktı: Dört tutuklama

Sahadaki doktorlardan vaka sayılarında bir artış eğilimi olduğunu ve bunun Delta varyantından kaynaklı olabileceği yönünde açıklamalar geldi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 izleme grubu üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Levent Akyıldız Diken’e yaptığı açıklamada lokasyon farklılıklarına dikkat çekti ve kendi bulunduğu bölgede vaka sayılarında ciddi bir dalgalanmanın henüz olmadığını belirtti. Ancak üreme katsayısında bir ivmelenme olduğuna da dikkat çekti. Bunun yanı sıra, hükümetin turizmi önceleyen bir yönetim anlayışında olduğunu hatırlatarak, özellikle Delta varyantının baskın olan ülkelerden Türkiye’ye gelişlerde önlemlerin artırılması gerektiğinin altını çizdi.