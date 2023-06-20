Kripto para piyasasını altüst eden Terra/Luna kurucusu, Karadağ’da tutuklandı

Çöküşüyle kripto para piyasasını altüst eden Terra/Luna’nın kurucusu Do Kwon, sahte pasaport kullanması nedeniyle Karadağ’da tutuklandı.

Fotoğraf: YouTube/Coinage

Bir dönem piyasadaki büyüklüğüyle dikkat çeken sabit coin TerraUSD, geçen yıl mayısta dolar karşısında değerini koruyamayarak düşüşe geçmişti. TerraUSD çıpalandığı bir doların altına inmiş ve kısa sürede tüm değerini kaybetmişti. Bir dolara sabitlenmesi planlanan TerraUSD’nin değeri, şu an 0,0003 dolar civarında.

Gelişmeler üzerine Do Kwon, ülkesi Güney Kore’deki yatırımcılar tarafından dolandırıcılıkla suçlanmıştı. Yatırımcıların açtığı dava sonrası Do Kwon ve beş şirket yetkilisi hakkında ülke çapında arama kararı çıkarılmıştı.

Do Kwon’un ülkesinde bulunamaması üzerine İnterpol, Güney Kore’nin talebi üzerine kırmızı bülten çıkardı.

Twitter’dan paylaşımlar yapan Do Kwon, nerede olduğunu belirtmese de kaçmadığını savunuyordu.

Ancak Do Kwon, sahte pasaport kullanmak suçundan Karadağ’da tutuklandı. Do Kwon, ”Pasaportlarımın sahte olduğu bilmiyordum” savunmasını yaptı.