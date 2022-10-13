Kripto para hacker’ları için rekor yılı: Çalınan miktar 3 milyar doları geçti

Hackerler, ekimde en az 718 milyon dolar değerinde kripto para çaldı. Böylece 2022’de çalınan miktar 3 milyar doları geçti.

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Kripto paralar bu sene değer kaybetse de hackerler için işler ‘iyi gitti.’ Blokzincirlerden çaldıkları tutarı daha da artırdılar.

Blokzincir analiz şirketi Chainalysis, bilgisayar korsanlarının, sadece ekimde, blokzincirlerinden en az 718 milyon dolar değerinde kripto para çaldığını açıkladı. Bununla birlikte 2022’de çalınan miktar 3 milyar doları geçti. Böylelikle 2022, şimdiden blokzincirlerden en fazla paranın çalındığı yıl oldu.

Bilgisayar korsanları, DeFi (bitcoin ve ethereum merkezi olmayan ve karar verici otoriterlerin olmadığı sistemler) pazar yerlerinin güvenliği, kodlaması ve yapısındaki zayıflıklardan yararlanıyor. Chainalysis, blokzincirler arasındaki köprülerin de büyük bir güvenlik açığı oluşturduğuna dikkat çekti.

Kripto piyasasının herhangi bir otoriteye bağlı olmaması ve özgür yapısı, yatırımcılar adına bir övgü nedeniyken bu durum, güvenlik zafiyetlerinin ve hırsızlıkların yaşanmasına neden oluyor.