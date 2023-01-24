Kripto para borsası Bitzlato’ya operasyon

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol) koordinasyonunda gerçekleştirilen ‘kara para aklama’ operasyonunda, aralarında kripto para borsası Bitzlato’nun üst düzey yöneticilerinin de olduğu beş kişi gözaltına alındı.

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Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), yaptığı yazılı açıklamada, Hong Kong merkezli kripto para borsası Bitzlato‘nun yasa dışı fonları Rus para birimi rubleye çevirerek kara para aklanmasını sağladığı bildirdi.

Açıklamada, ABD ve Fransa polisi tarafından gerçekleştirilen ve Belçika, Kıbrıs, Portekiz, İspanya ve Hollanda güvenlik birimlerinin destek verdiği operasyonda Bitzlato’nun en üst yöneticisinin ABD’de; CEO, finans direktörü ve pazarlama direktörünün İspanya’da; bir yöneticisinin de Kıbrıs’ta olmak üzere toplam beş kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Operasyon kapsamında 18 milyon avro değerinde mal varlığına el koyulduğu vurgulanan açıklamada, toplamda 50 milyon avro değerinde 100’den fazla kripto para hesabının da dondurulduğu kaydedildi.

İşlem yapılan paranın yüzde 46’sı yasa dışı fon

Açıklamada, Bitzlato’da yapılan toplam 2,1 milyar avro işlemin yüzde 46’sının yasa dışı fonlarla gerçekleştirildiği bilgisine yer verildi.

Çoğunlukla siber dolandırıcılık, para aklama, fidye yazılım ve çocuk istismarı suçlarından elde edilen yasa dışı fonların yaklaşık 1 milyar avroya denk geldiği ifade edilen açıklamada, Bitzlato’nun, Fransa’da kayıtlı bir firmadan kiraladığı internet sitesinin kapatıldığı kaydedildi.