Kripto para borsası Binance, Hollanda’dan çekiliyor

Dünyanın en büyük kripto borsası Binance, ülkedeki regülasyonlar nedeniyle Hollanda pazarından çekilme kararı aldığını duyurdu.

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Şirketten yapılan açıklamada, Binance’nin Hollanda pazarından çekildiği ve Hollanda’da ikamet eden hiçbir yeni kullanıcının kabul edilmeyeceği kaydedildi.

Hollanda’da kayıtlı mevcut kullanıcıların 17 Haziran’da saat 00:00 itibarıyla sadece yatırımlarını çekmelerine izin verileceği belirtilen açıklamada, kullanıcılara, en kısa sürede varlıklarını çekmeleri tavsiye edildi.

Açıklamada, “Binance, Hollanda’daki düzenleyici nezdinde kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak kapsamlı bir kayıt sürecindeydi. Hollanda’daki regülasyonlar kapsamında ülkedekilere hizmet vermek için çeşitli yolları denememize rağmen kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak kaydolmamız mümkün olmadı. Binance, Hollanda’dakilere hizmet sağlamak ve gerekli izinleri almak için her türlü çabayı göstermeye devam edecek” dendi.

Hollanda Merkez Bankası (DNB), gerekli kayıtları tamamlamadan işlem yapılmasını sağladığı gerekçesiyle 2022’de Binance’a 3 milyon 325 bin avro ceza kesmişti.

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