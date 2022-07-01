‘Kripto Kraliçesi’ FBI’ın en çok aranan 10 firari listesindeki tek kadın

‘Kayıp Kripto Kraliçesi’ Ruja Ignatova ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) en çok aranan 10 firari listesine girdi.

Fotoğraf: BBC

40’lı yaşlarında olduğu düşünülen Bulgar kadın OneCoin olarak bilinen kripto para dolandırıcılığına karıştığı gerekçesiyle aranıyor.

FBI yetkilileri kripto kraliçesinin Onecoin dolandırıcılığıyla 4 milyar dolar elde etmekle suçluyor. Ignatova 2017’de hakkında tutuklama emri çıkarıldığından bu yana firari.

2014’te kripto para olduğunu iddia ettiği OneCoin’le insanlara sattıkları para üzerinden komisyon vermeye başladı.

Ancak FBI’ın verdiği bilgiye göre kripto paralarda kullanılan block zincir teknolojisiyle korunmayan OneCoin’in aslında herhangi bir değeri yok. Başka bir deyişle kripto para kılığında bir tür ponzi şeması olarak bilinen dolandırıcılık.

100 bin dolarlık ödül

FB’ın en çok aranan 10 firari listesine giren ve tek kadın olan Ignatova’nın bulunması için halkın da yardımını talep eden yetkililer yakalanmasını sağlayacak bilgi vereceklere 100 bin dolarlık ödül de vadediyor.