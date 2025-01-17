'Kremlin Büyücüsü' geliyor: Jude Law, Putin'i canlandıracak

Ünlü İngiliz aktör Jude Law, yeni filminde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i canlandıracak.

Fransız yönetmen Olivier Assayas’ın çekeceği ‘Kremlin Büyücüsü’nde siyasi kariyerinin başındaki Putin anlatılacak.

Proje, İtalyan yazar Giuliano da Empoli’nin 2023’te yayınlanan aynı adlı çok satan kitabından uyarlanacak. Filmin senaryosunuysa Assayas ve Emmanuel Carrere tarafından yazılacak.

Euronews‘ün haberine göre Law ‘Putin rolü’ hakkında şöyle konuştu: “Henüz tam anlamıyla çalışmalara başlamadım. Daha doğrusu başladım ama şu an dağ gibi bir işin eteğindeyim ve yukarıya bakıp ‘Aman Tanrım, ne yaptım ben?’ diye düşünüyorum.”

Filmde ayrıca ABD’li aktörler Paul Dano ile Zach Galifianakis ve İsveçli aktrist Alicia Vikander gibi ünlü oyuncular da yer alacak.

Filmin konusu

Film, sanatçılıktan TV yapımcılığına geçen Vadim Baranov’un hikâyesine odaklanıyor.

Haberleri propaganda için kullanan Baranov, Rusya’daki toplumu bir ‘büyük gerçeklik şovu’ gibi yönetir.

Baranov’un bu tehlikeli oyunlardan uzaklaşmasını sağlayabilecek tek şey özgür ruhlu Ksenia’ya duyduğu aşk.

Jude Law, 2024 yapımı aksiyon-gerilim filmi ‘The Order’ ve Disney+ dizisi ‘Star Wars: Skeleton Crew’le son dönemde adından sıkça söz ettirdi.

Ünlü aktör 2024’te Hollywood Şöhret Yolu’nda bir yıldız kazanmıştı.