Kredi kartlarında taksite yeni kısıtlama yolda

2024’e ilişkin ekonomi programına göre kredi kartıyla alışveriş ve nakit çekiminde taksitlendirme yeniden düzenlenecek.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayladığı ‘2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’, dün gece Resmi Gazete’de yayınlandı. Programda dikkat çekici konulardan biri enflasyonla mücadele için tüketimi dizginlemeye yönelik adımlar.

Ekonomim’in haberine göre programda para politikası araçlarının enflasyonu düşürme amacıyla güçlü bir şekilde kullanılmaya devam edileceği, maliye ve gelirler politikasının para politikasıyla koordineli olarak yürütüleceği belirtildi.

Buna göre enflasyonu besleyen tüketim artışlarını önleyecek uygulamalar hayata geçirilecek. Bu kapsamda kredi kartıyla alışveriş ve nakit çekiminde taksit sayısına ilişkin sınarlama amaçlanıyor.

Programdan kira ve konut fiyat artışlarının önüne geçmek için yeni bir uygulamanın devreye alınacağı da anlaşılıyor.