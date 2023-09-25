Kredi kartı faizleri yükseltildi

Merkez Bankası (MB) faiz kararı sonrasında kredi kartlarında gecikme faizleri yükseldi.
MB’nin geçen haftaki faiz artışı kararı kredi kartı faizlerine de yansıdı.
BloombergHT’nin haberine göre kredi kartlarında aylık azami gecikme faiz oranı 1 Ekim itibariyle yüzde 3,11’den yüzde 3,56’ya yükseldi.
Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde (nakit çekim veya kullanım işlemleri hariç) uygulanan aylık azami akdi faiz oranı, aylık referans orana 55 baz puan eklenerek belirleniyor.
Kredi kartları vasıtasıyla yapılan nakit çekim veya kullanım işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı aylık referans orana 131 baz puan eklenerek belirleniyor.
Nakit çekimlerde kullanılacak azami gecikme oranı da yüzde 3,87’den yüzde 4,32’ye yükseldi.
Kredi kartında takibe düşenler temmuzda yüzde 52 arttı
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