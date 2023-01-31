Kredi kartında ‘limitler’ zorlanıyor: Dört haftalık ortalama ilk kez 100 milyar TL’yi aştı

Haftalık ortalama harcama tutarı ilk kez 100 milyar liranın üzerine çıkarken, kart bakiyesinin bireysel kredilerdeki payı yüzde 30’a dayandı.

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Türkiye’de son dönemde tüketici kredilerinde yaşanan hızlı artışın yanı sıra banka ve kredi kartı harcamaları da rekor kırdı. Merkez Bankası verilerine göre banka ve kredi kartı harcamaları dört haftalık ortalamada 100 milyar 85 milyon 182 bin liraya yükseldi.

Ekonomi gazetesinden Şebnem Turhan’ın haberine göre yıllık artış ise yüzde 150’yi aştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre de bireysel kredi kart borcu stoku 20 Ocak haftasında 460.6 milyar lira ile geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 123,78 artış gösterdi. Uzmanlar Merkez Bankası’nın politika faizi indirimleriyle kredi kartlarına getirilen faiz sınırının tüketiciler için borçlanmayı cazip hale soktuğunu dile getirerek herhangi bir faiz politikası değişiminde ise hanehalkı borçluluğunun ve bunun iç talebe etkisinin ağır olacağına dikkat çekti.