Kredi kartı nakit avansta ve KMH’ta faiz artırıldı

Merkez Bankası (MB), kredi kartı nakit kullanımlarına ve kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık azami faiz oranını artırdı.
MB’nin bugünkü Resmi Gazete’de yayımladığı tebliğle kredi kartlarına uygulanan faiz oranı değiştirildi.
Kredi kartından nakit çekimde azami faiz yüzde 2,89 oldu. Gecikme faiziyse yüzde 3,19’a yükseldi. Önceki ay normal faiz yüzde 1,91, gecikme faizi yüzde 2,21’di.
Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranı da yüzde 2,13, gecikme faizi yüzde 2,43 oldu. Önceki ay normal faiz yüzde 1,91, gecikme faizi yüzde 2,21’di.