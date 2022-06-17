Kraliyet ailesi çocuklarına soğuk davranmış: Meghan Markle çok üzülüyor

Kraliyet uzmanı Neil Sean’a göre, Meghan Markle Kraliçe’nin platin jübilesinde ‘göründüğü kadar’ mutlu değilmiş.

Kraliçesinin Archie ve Lilibeth’e soğuk davrandığını düşünen Meghan Markle, kraliyet çocuklarıyla sıcak şakalaşmıştı (solda)

Kraliçe 2’nci Elizabeth’in Prens Harry ve karısı Meghan Markle’ı haziran ayı başındaki Plantin Jübile’sine davet etmesi taraflar arasındaki buzların eridiğine yorulmuştu.

Sussex Dükü ve Düşesi unvanını taşıyan Harry ve Meghan çocukları Archie (3) ve Lilibeth Diana’yla (1) birlikte Londra’ya geldi ve törenlere katıldı.

Ancak, Kraliyet uzmanı Neil Sean’a göre buluşma göründüğü kadar sıcak geçmedi, en azından Meghan Markle öyle düşünüyor.

Sean, Youtube kanalında, bu konudaki duyumlarını paylaştı. ‘Markle’ın, 2 Haziran’da Windsor Kalesi’nde 15 dakika süren Kraliçe 2’nci Elizabeth’i ziyaretin ‘hızlı’ ve ‘resmi’ olmasından üzüntü duyduğunu’ söyledi. Markle, Kraliçenin, adını verdikleri kızlarıyla fotoğraf çektirmemesi ayrıca bozulmuş.

Prens Harry ve Meghan Markle 8 Ocak 2020’de kraliyet görevlerini bıraktıklarını açıklamışlar, ABD’ye yerleşerek sivil hayata geçmişlerdi.