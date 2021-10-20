Kraliçe 2’nci Elizabeth ‘yılın yaşlısı’ ödülünü reddetti: Kriteri karşılamıyormuş

İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth insanın hissettiği yaşta olduğuna inandığını belirterek ‘yılın yaşlısı’ ödülünü reddetti.

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Ödül, The Oldie dergisi tarafından her yıl önemli ‘yaşlı‘ insanların yaşam boyu başarılarını kutlamak için veriliyor.

95 yaşındaki Kraliçe’nin sekreteri tarafından dergiye gönderilen mektupta, “Majesteleri insanın hissettiği yaşta olduğuna inanıyor. Bu nedenle Kraliçe ödülü kabul etmesi için gerekli kriteri karşılamadığını düşünüyor ve ödüle daha layık olan birini bulmanızı umuyor” ifadeleri yer aldı.

Kraliçenin bu yanıtı Twitter kullancılarından övgü toplarken ‘gerçek bir kraliçe’ olduğu yorumu yapıldı.