Köye inen kutup ayısı, bir kadın ve çocuğu öldürdü: Uzmanlar buzların erimesine dikkat çekiyor

ABD’nin Alaska eyaletinde yetkililer, bir kutup ayısının girdiği köyde insanları kovaladığını ve bir kadınla bir çocuğu öldürdüğünü açıkladı.

fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’nin haberine göre polis, ayının Seward Yarımadası’nın batı ucundaki Wales köyüne girdiğini ve önüne çıkan insanları kovalamaya başladığını söyledi.

Kutup ayısının bir kadın ile bir erkek çocuğuna saldırdığı sırada vurularak öldürüldüğü belirtildi. Saldırıya uğrayan kadın ve çocuk kurtarılamadı.

Öldürülen iki kişinin isimleri henüz yakınlarının bilgilendirilmesi süreci devam ettiği için açıklanmadı.

ABD’nin kuzeybatı ucundaki Alaska eyaletinde ölümle sonuçlanan kutup ayısı saldırısı çok sık rastlanan bir şey değil ama uzmanlar buzların erimesi hızlandıkça ayılarla insanların daha sık karşılaşmasının kaçınılmaz olacağına dikkat çekiyor.

Olayın meydana geldiği Wales, nüfusunun büyük çoğunluğunu yerli Inupiaq halkının oluşturduğu, eyalet başkenti Juneau’ya 2 bin kilometre uzaklıkta küçük bir köy ve nüfusu sadece 150.

Yaşam alanları daralıyor

ABD’de yapılan araştırmalar, kutup ayılarının, doğal yaşam alanları daraldıkça, iç kesimlere geçmesi ve insanlara saldırması olasılığının arttığına işaret ediyor.

Erkek ayıların ağırlıkları 680 kiloya kadar ulaşabiliyor. 2017’de Doğal Yaşam Derneği (The Wildlife Society) tarafından yapılan bir araştırma, kutup ayılarının insanlara yönelik saldırılarının, 2000 yılından bu yana arttığını ve saldırı ihtimalinin deniz buzunun iyice küçüldüğü temmuz ve aralık ayları arasında daha yüksek olduğunu göstermişti.