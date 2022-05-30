Köyde sanat rezidansı: Baksı Müzesi genç sanatçıları ağırlıyor

Baksı Müzesi’nin, Misafir Sanatçı Programı kapsamında ağırladığı genç sanatçılar Bayburt’un Bayraktan köyünde, kendi alanlarında eser üretiyor.

Şair Çağla Meknuze Kırant Fotoğraf: AA

Müzeye Anadolu Ödülleri kapsamında davet edilen şair Çağla Meknuze Kırant programın ilk konuğu olarak 10 gün geçirdi.

Kırant, “Her gün ayrı bir ilhamla, ayrı bir heyecanla burada bulunuyorum. Geçtiğimiz yıl Anadolu Ödülleri’nde edebiyat alanında Refik Halid Karay’ın anısına ödül verildi. Ben de Refik Halid Karay’a eser ithaf etmek üzere buradayım. Her açıdan çok onur verici, ilham verici bir süreç” diyor.

Baksı Müzesi genç sanatçıları ağırlıyor

Karadeniz kültürüyle Baksı sayesinde tanıştığını söyleyen Kırant, gün doğumuyla uyanıp gün batarken uykusunun geldiğini anlatıyor: “Bu bile şehir yaşamından çok farklı. Hem doğasıyla hem tarihiyle, Şaman geçmişi olan Baksı’da yaşamak, araştırma yapmak, üretmek heyecan verici.”

Görsel şiir üzerine çalıştım

Kırant, müzede geçirdiği zamanın çok değerli olduğunun farkında: “Bu dolu dolu geçen süreçte hem edebiyat çalışmaları hem de disiplinler arası çalışmalar yapmaya cesaret buldum. Çünkü şu ana kadar hep kağıt üzerinde edebiyat çalışmaları yayınlamıştım. Fakat buranın da verdiği enerjiyle edebiyatın daha boyutlu olacağına dair de bir ilham uyandı bende ve görsel şiir üzerine de çalışma imkanı buldum. Dolayısıyla çok mutluyum. Ruhumun bir parçasının burada kalacak, çok değerli bir süreç oldu benim için.”