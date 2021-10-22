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Yaramazlara biraz batar!

Köyde aşı olmayanların ismi cami hoparlöründen okundu

Covid-19 aşılama haritasında turuncu kategoride yer alan Muş’ta, il sağlık müdürlüğü ekipleri çalışmaları kapsamında gittikleri bir köyde, iki doz aşısını tamamlamayan kişilerin isimlerini camiden anons etti.

Fotoğraf: DHA

Aşılamada mavi kategoriye geçmeyi hedefleyen Muş İl Sağlık Müdürlüğü’nün oluşturduğu mobil aşı ekipleri, mahalle ve köyleri ziyaret edip kapı kapı dolaşıyor.


Ekipler Soğucak köyüne aşılama için stand kurdu. Görevliler, köy camisinin hoparlöründen ellerindeki listeye göre aşısızlar ile iki doz aşıyı tamamlamamış olanların isimlerini okudu. İsimleri okunanlardan bazıları standa gelip aşı oldu.

Kentte 20 mobil ekiple hizmet verdiklerini belirten Muş Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi’nde görevli ebe Sabahat Moralılar Cansever, “Köylerimize gidiyoruz. Camilerden özellikle isim isim anons ederek, vatandaşlarımızı aşılarını tamamlamaya davet ediyoruz. Sonrasında kapı kapı gezerek aşı olmak isteyenlere bu hizmeti götürüyoruz” dedi. 

Köy camisinden ismi anons edilen Gökhan Güven, “Birinci doz aşımı olmuştum. Camiden ismim anons edilince geldim ve ikinci doz aşımı yaptırdım. Sağlık çalışanlarına teşekkür ederim. Herkesin aşı olmasını tavsiye ediyorum” dedi. 

İkinci doz aşısını yaptırmayı unuttuğunu ifade eden Yusuf Okşaş ise camiden yapılan anonsu duyup aşısını yaptırdğını anlattı.

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