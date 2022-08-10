Kötü muamele gördükleri tesisten kurtarılan 4 bin köpeğe yuva aranıyor

ABD’de en büyük hayvan kurtarma operasyonlarından birinde kötü muamele gördükleri üreme tesisinden kurtarılan yaklaşık 4 bin beagle cinsi köpek için yuva aranıyor.

Fotoğraf: Dakin Humane Society

Virgina eyaletindeki tesis laboratuvarlara deneylerde kullanılmak üzere köpek yetiştiriyordu. Envigo RMS isimli şirkete ait tesise mayıs ayında ABD adalet bakanlığı tarafından dava açılmıştı.

İnceleme yapan yetkililer köpeklerin kolaylıkla tedavi edilebilir hastalıklarda gerekli bakımın uygulanması yerine öldürüldüğünü, emziren annelere mama verilmediğini, mama verildiği zaman içinde kurtçuklar olan küflü gıdalarla beslenildiğini ortaya çıkardı. Sekiz haftalık sürede 25 beagle yavrusunun soğuktan öldüğü tespit edildi.

Fotoğraf: Homeward Trails Animal Rescue

Dava sonrası tesis yetkilileri suçlamaları kabul etmedi ancak tesisi kapatacaklarını duyurdu. Reuters geçen ay hükümetle anlaşmaya varan Envigo RMS şirketinin herhangi bir ceza ödemediğini bildirdi.

Tesisten taşınmaya başlayan köpeklere şimdi yaşadıkları bu zor hayat sonrasında ömürlük yuvalar aranıyor.

Sayı çok fazla olduğundan köpeklerin tesisten geçici olarak kalacakları barınaklara taşınmasının 60 gün süreceği belirtildi.

Fotoğraf: Lauren Kellogg

Başta Humane Society olmak üzere yavrulara yuva bulmak için çalışan görevliler köpeklerin bazılarında travma belirtileri olduğunu, bazı yavrularınsa daha önce hiç kucağa alınmadığı ve oyun oynamayı bilmediğini ifade etti.