Körfez ülkelerinden 23 seyahat acentesi temsilcisine Samsun tanıtıldı

Körfez ülkelerinden 23 seyahat acentesi temsilcisine turla Samsun tanıtıldı.

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Türk Hava Yolları (THY) ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) işbirliğindeki tanıtıma Samsun Büyükşehir Belediyesi de katkı verdi.

Organizasyona katılan acente temsilcileri şu ülkelerden:

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)

Kuveyt

Katar

Bahreyn

Suudi Arabistan

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mehlika Dicle, Bafra’ın Körfez Bölgesi turizmcilerinin büyük ilgisini çektiğini belirterek şunları söyledi:

* Bölgedeki bir tatil köyü tesisini ziyaret eden konuklarımız, Bafra’nın doğayla iç içe restoran ve konaklama seçeneklerine, pide, nokul ve kaymaklı lokum gibi yöresel lezzetlerine hayran kaldı.

* Tesiste sunulan ATV, elektrikli bisiklet ve macera parkuru aktiviteleri de büyük beğeni topladı. Ardından Derbent Baraj Gölü’nde, Batık Minare’nin mistik atmosferi eşliğindeki kano turu katılımcılar tarafından ‘eğlenceli ve unutulmaz’ olarak nitelendirildi ve yoğun ilgi gördü.

Programın son günü 26 Mayıs’ta, bölgedeki seyahat acenteleri, oteller ve sağlık turizmi tesisleriyle Körfez ülkelerinden gelen katılımcılarla iş görüşmeleri yapılacak.

Mehlika Dicle.

Dicle şöyle dedi: “Bu görülmeler, bölgemizdeki işletmelerin Körfez pazarına doğrudan açılması açısından önemli bir fırsat sunuyor.

OKA, THY ve TGA işbirliğiyle düzenlenen bu tanıtım turu, bölgemizdeki turizm değerlerinin Körfez pazarıyla buluşmasını sağlayarak sürdürülebilir ve karşılıklı faydaya dayalı bir turizm ilişkisi kurulmasını hedefliyor.”