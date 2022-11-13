Kore Savaşı’nda ölen askerin kalıntıları 72 yıl sonra bulundu

Kore Savaşı’nda ölen ve cesedi kaybolan ABD’li askerin kalıntıları, ölümünden 72 yıl sonra bulundu.

Fotoğraf: ABD Savunma Bakanlığı

ABD, kalıntıları bulunan ismin, 1950’de Kuzey Kore’de, Anju yakınlarında birliği bölgeden çekilirken öldürülen Tommie T Hanks olduğunu açıkladı.

Açıklamaya göre kalıntıların, 27 yaşındayken ölen ve cesedi bulunamadığı için altı yıl sonra kayıtlara ‘kayıp’ diye geçen Hanks’e ait olduğunu, bilim insanları modern teknolojinin olanaklarını kullanarak tespit etti.

Hanks’in kalıntıları askeri törenle ABD’deki Arlington Ulusal Mezarlığı’na defnedilecek.

1982’den beri, Kore Savaşı sırasında ölen 450 ABD askerinin cansız bedenleri bulunup kimlik tespiti yapıldı. Ailelerine teslim edilip askeri törenle defnedildi.

ABD Savunma Bakanlığı verilerine göre Kore Savaşı’nda ölen 7 bin 600 askerin cesedi bulunamadı.

Kore Savaşı, Soğuk Savaş döneminin en çok kayıp verilen savaşı olarak nitelendiriliyor. ABD, 36 bin 500 askerini kaybetti.