1’inci Dünya Savaşı’nda ölen askerin 105 yıl sonra bir mezarı oldu

Birinci Dünya Savaşı’nda, Fransa’da ölen bir Britanya askerinin, ölümünden 105 yıl sonra mezarı oldu.

Fotoğraflar: BBC

Er Herbert Greaves, 15 Mayıs 1917’de, Arras yakınlarında 28 yaşındayken öldü. Savaşta yaralanan ve kurtarılamayan Greaves’in kalıntıları, 2019’da, askeri bir mezarlığın yakınlarında yapılan altyapı çalışması sırasında bulundu. Ailesinden DNA örneği alındı; test yapıldı.

Savaş koşullarında düzgün bir şekilde defnedilemeyen, bu nedenle ailesinin nerede defnedildiğini bilmediği Greaves için perşembe günü ‘Heninel Communal’ adlı mezarlıkta askeri tören düzenlendi.

David Dickson (sağda) eşi June ve oğulları Lee ve Simon’la törene katıldı.



Kalıntılarının bulunduğu yerin yakınında bir noktaya defnedilen Greaves’in torunu David Dickson, ”Bulunduğuna çok sevindik. Artık ziyaret edebileceğimiz bir mezarı var” dedi.

Britanya’nın Sheffield kentinde doğum büyüyen Greaves’in bir kızı bir oğlu vardı.