Köpeklerin sahibini arayabileceği telefon geliştirildi

Bilim insanları köpeklerin evde yalnızken sahiplerini arayabileceği telefon geliştirdi.

Fotoğraf: Dr.Ilyena Hirskyj-Douglas

DogPhone (KöpekTelefonu) adı verilen cihaz aslında yumuşak bir top. Hareket ettirildiğinde laptop’a bir sinyal gönderiyor ve köpek sahibinin görüntülü aranmasını sağlıyor.

Köpeğin sahibi aramayı isterse yanıtlıyor ya da istediği an kapatabiliyor. Aynı şekilde isterse köpeğini görüntülü arayabiliyor ancak aramanın sesini duyan köpeğin cevap vermesi için topu hareket ettirmesi gerekiyor.

Araştırma ekibinin başındaki isim Glasgow Üniversitesi bilgisayar bilimleri bölümünden, hayvanlar için interaktif sistemler üzerine çalışan doktor Ilyena Hirskyj-Douglas, mevcut teknolojinin evcil hayvanların adımlarını ölçmeye, onları evde yalnızken görüntülemeye ya da uzaktan mamasını vermeye elverişli olduğunu ancak köpeklere seçme hakkı vermediğini anlattı.

DogPhone’un hem sahibini hem köpeğini düşünen bir teknoloji olduğunu belirten Dr. Hirskyj-Douglas ayrıca köpeklerin teknolojiyi kullanabildiklerini göstermenin bir yolu olduğunu ifade etti.

İcadını ilk olarak dokuz yaşındaki labrador cinsi köpeği Zack’le deneyen Dr. Hirskyj-Douglas ve ekibi, çalışmalarını Proceedings of the Association for Computing Machinery on Computer-Human dergisinde yayınladı.

Önce Zack’e topun görüntülü arama yapabildiği gösterildi. Ardından üç aya yayılan bir süreçte 16 gün topla oynamasına izin verildi.

Bu süreçte kazara aramalar yaptı ancak araştırmacılar birçok aramada Zack’in ekranın önüne yaklaşarak sahibine oyuncaklarını gösterdiğini, bunun da bilinçli olarak sahibiyle etkileşime geçtiğinin göstergesi olduğunu belirtti.

Dr Hirskyj-Douglas’ın cevapladığı aramalarda Zack’in ekrana yaklaşarak kulaklarını dikleştirdiğini, kuyruğunu salladığını anlattı: “Elbette Zack’in top ve arama yapmak arasındaki nedensel bağın farkında olup olmadığından emin olamayız. Ancak bazı durumlarda gördüğü şeyin ilgisini çektiği kesindi. Fiziksel olarak bir arada olduğumuza gösterdiği bazı davranışları sergiledi.”