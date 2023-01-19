Köpeği yakarak öldüren sanığa iyi hal indirimiyle bir yıl sekiz ay hapis

İzmir’in Seferihisar ilçesinde kulübesini yakarak bir köpeğin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa iyi hal indirimiyle bir yıl sekiz ay hapis cezası verildi.

AA’nın haberine göre Seferihisar 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tarafları avukatları temsil etti. Savcı, esas hakkındaki mütalaasında sanık Ö.F.B’nin ‘bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek’ ve ‘mala zarar vermek’ suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Avukatların son savunmalarının ardından hakim, sanığı mütalaadaki suçlardan iki yıl hapis cezasına çarptırdı. Hakim, iyi hal indirimi uygulayarak sanığın cezasını bir yıl sekiz aya düşürdü.

Köpeğin sahibinin avukatı Deniz Akbıyık, ‘ceza az gibi görünse de hayvana eziyetin bir suç olarak kabul edilmesinin önemli’ olduğunu belirtti.

Tahliye edilmişti

Seferihisar ilçesinde 13 Ekim 2022’de demir kafesli bir kulübenin yakıldığı, içindeki köpeğin öldüğünün tespiti sonrası yürütülen soruşturma kapsamında Ö.F.B. gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Hakkında dava açılan sanık ikinci duruşmada tahliye edilmişti.