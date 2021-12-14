Köpeğe cinsel istismardan yargılanan sanık: Uyku halinde köpeğin üstüne yuvarlanmışım

Bartın’da komşusunun köpeğine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanma süreci başladı.

Bartın’da 26 Temmuz’da M.D’nin (66) tarlada komşusunun köpeğine cinsel istismarda bulunduğunu gören bir kişi, o anları cep telefonuyla kayda alarak jandarmaya şikayette bulunmuştu. Gözaltına alınan M.D., ‘hayvana cinsel saldırıda bulunmak veya tecavüz etmek’ suçlamasıyla tutuklanmıştı. Daha sonra serbest bırakılan M.D. adli kontrol şartıyla ev hapsine alınmıştı.

Eyleminin, video görüntülerinden ve tanık beyanlarından ‘cinsel saldırı’ niteliğinde olduğunun anlaşıldığı belirtilen iddianamede, M.D.’nin 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun, “Hayvanlara cinsel saldırıda bulunan veya tecavüz eden kişi altı aydan üç yıla kadar hapis ve 100 günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır” maddesi gereğince cezalandırılması isteniyor.

AA’nın haberine göre Bartın 4. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanık M.D., köpeğin sahibi müşteki Aycan Y., Bartın Çevre Kültür ve Doğal Varlıkları Koruma Derneği, Bartın Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği yetkilileri ile taraf avukatları katıldı.

Sanık M.D., olay günü tarlasında çalıştığı sırada yorulduğu için uyuyakaldığını belirterek, “O sırada köpek yanıma gelmiş. Ben de uyku halinde köpeğin üzerine yuvarlanmışım. Köpek de o sırada bağırdı. Köpeğe kesinlikle tacizde bulunmadım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

Videoyu çeken komşularıyla husumetli olduğunu, bu sebeple olayda kasıt bulunduğunu savunan M.D., hakkındaki iddiaları reddederek beraatini istedi.

Sanık avukatı da teknik analiz ve incelemelerin ardından köpeğe karşı herhangi bir kötü muamelenin olmadığının ortaya çıkacağını savundu.

‘Görüntülerde suç sabit’

Müşteki Aycan Y. ise olaydan komşularının videoyu kendisine göndermesiyle haberdar olduğunu ve sanığın savunmalarını kabul etmdiğini belirterek, “Şahısların sanığa olan husumeti nedeniyle bu videoyu gönderdiğini de düşünmüyorum. Sanıkla videoyu çekenlerin tarlaları bitişiktir. Şahıslar olayı görünce video kaydına almıştır. Sanıktan şikayetçiyim” ifadelerini kullandı.

Müşteki olarak davaya katılan Bartın Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Özge Öztekin, “Sanığın suçtan kurtulmaya yönelik savunmalarını kabul etmiyoruz. Video görüntülerinde suç sabittir” diyerek sanığın en üst hadden cezalandırılmasını talep etti.

Ev hapsinden muaf

Savunmaları kabul etmeyen her iki derneğin avukatları da video kaydında ve tanık beyanlarında sanığın cinsel saldırı eyleminde bulunduğunun açık olduğunu söyleyerek, en üst hadden cezalandırılmasını talep etti.

Sanığın ev hapsinden muaf tutulmasına ve hakkında adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar veren mahkeme hakimi, videoyu çekenlerin dinlenilmesi için duruşmayı 23 Şubat 2022’ye erteledi.