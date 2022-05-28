Japonya’da bir adam köpeğe benzemek için 2 milyon yen harcadı.

Fotoğraflar: Zeppet

Yalnızca Twitter’daki adı bilinen adam Toco kendi ifadeleriyle ‘hayvan olmak istedi’ ve gerçek gibi görünen bir kostüm yaptırarak köpeğe ‘dönüştü’.

Collie cinsi köpek kostümünü hazırlayan şirket Zeppet filmler ve diziler için modeller ve kostümler tasarlıyor.

Şirketin sitesinde yer alan bilgilere göre kostümü hazırlaması 40 gün sürdü, fiyatı ise yaklaşık 2 milyon yen (260 bin lira) oldu. Müşterinin talebi üzerine köpek kostümü yaptığını belirten şirket gerçekçi görünümde olduğunun altını çizdi.

Köpek kostümün sahibi ise Youtube kanalından ve Twitter hesabından köpek olarak videolar paylaşıyor