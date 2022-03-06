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Yaramazlara biraz batar!

Konya’daki cinayetin firari şüphelisi Trabzon’da yakalandı

Konya’daki eğlence mekanında tabancayla bir kişiyi öldürdüğü, dört kişiyi yaraladığı iddiasıyla Trabzon’da yakalanan şüpheli tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Şubat’ta merkez Selçuklu ilçesinde bulunan eğlence mekanındaki olayla ilgili firari zanlının yakalanması için çalışma başlattı.


Alınan eşkal ve ifadeler doğrultusunda kimliği belirlenen şüpheli, kaçtığı Trabzon’da yakalanarak kente getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kimse sade olmaya çalışmıyor, sadeliği değerli bulmuyor, kimse laf kalabalığından kaçmıyor, tam tersine, daha büyük kalabalıklar yaratmaya çalışıyor. Halbuki sade yazmaktır değerli olan. Ama tabii, en zor şey de sade yazmaktır.