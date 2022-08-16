Konya’da kimyasal gazdan zehirlenme

Konya’nın Karapınar ilçesinde, kimyasal gazdan zehirlendikleri belirlenen üç kişi hastaneye kaldırıldı.

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AA’nın haberine göre ilçedeki bir çiftlikte çalışan üç kişi, doğal gübreleme deposunda, gübreleme esnasında oluşan reaksiyon sonucu açığa çıkan kimyasal gazdan etkilendi.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Üç kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Çiftlikteki gübre toplama alanında ölçüm yapan AFAD Kimyasal-Biyolojik-Radyolojik-Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri, 49.9 ppm hidrojen siyanür, 199.9 ppm hidrojen sülfür, 70 ppm karbonmonoksit ve 24 ppm amonyak bulunduğunu tespit etti.

Gerekli tedbirlerin alındığı çiftlikte, hayvanlar zarar görmemeleri için güvenli bölgeye alındı.