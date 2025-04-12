Konya'da doktorların WhatsApp yazışmalarına soruşturma

Konya’da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki doktorlara ait olduğu iddia edilen WhatsApp yazışmalarına soruşturma başlatıldı.
Yazışmaları gazeteci İbrahim Haskoloğlu, dün X‘ten paylaşmıştı.
Yazışmalarda bazı doktorların kadın hastalarla ilgili cinsiyetçi ve aşağılayıcı ifadeler kullandığı görülüyor.
Selçuk Üniversitesi kısa sürede gündem olan skandal yazışmalarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. İddiaya konu personellerinse görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.
Yazışmalar şu şekilde: