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Yaramazlara biraz batar!

Konya'da CHP aracı geçerken silahla ateş açan iki şüpheli tutuklandı

Konya’nın Çumra ilçesinde CHP aracı miting duyurusu yaparken kurusıkı silahla havaya ateş açan iki şüpheli tutuklandı.

Fotoğraf: AA

3 Mayıs’taki Konya mitingi için duyuru yapan CHP aracını görünce havaya ateş açan M.K. ve B.D, dün gözaltına alınmıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


M.K, ifadesinde aracın memleketi Karaman’dan geldiğini görünce sevinçten ateş açtığını, kendisinin de CHP taraftarı olduğunu söyledi.

M.K ayrıca CHP aracına karşı küfür etmediğini, köylüsü B.D’ye ‘şaka niyetli’ küfür ettiğini söyledi.

Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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