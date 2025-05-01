CHP'nin miting çalışmasına saldırı: Şüpheli, hemşehrisini görüp sevinçten ateş etmiş

Konya Valiliği, CHP’li iki il başkan yardımcısının Konya mitingi için anons çalışmaları yaptığı sırada iki şüphelinin havaya ateş açmasıyla ilgili açıklama yayınladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem Konya’nın Çumra ilçesinde, miting duyurusu yapan iki il başkan yardımcısının silahlı saldırıya uğradığını söylemişti.

Konya Valiliği’nin konuyla ilgili açıklamasında iki şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valiliğin açıklamasında ayrıca, şüpheli M.K’nın ‘CHP’ye sempati duyduğu’ beyanına ve araç plakasından (70, Karaman) hemşehrisi olduğunu görüp ‘sevinçten havaya ateş ettiği’ni belirtmesine de yer verildi.

Valiliğin açıklaması şöyle:

“01.05.2025 günü saat 16:00 sıralarında Cumhuriyet Halk Partisi Sesli yayın aracı 03.05.2025 günü gerçekleşecek Konya mitingi için tanıtım yaptığı sırada, Çaybaşı Mahallesi’nde bulunan sanayii içerisinde bir iş yerinin önünde seyir halinde iken M. K. ve B.D. isimli şahısların Kurusıkı diye tabir edilen silahla havaya ateş ettiği öğrenilmiş; Ekiplerimizce yapılan çalışmalar sonucu şüpheli şahıslar kuru sıkı tabanca ile birlikte kısa süre içerisinde yakalanmıştır.

Şüpheli M. K.’nın emniyette verdiği ifadesinde kendisinin CHP’ye sempati duyduğunu, ayrıca aracın 70 plakalı olması nedeniyle hemşehrisi olduğu, tanıtım aracını görünce sevinçten havaya ateş ettiğini beyan etmiş olay yerinde iki adet boş kurusıkı kovanı bulunarak incelenmek üzere muhafaza altına alınmıştır.

Şüpheli şahısların, işyerinde evlerinde ve araçlarında arama yapılmış suç ve suç unsuruna rastlanılmamıştır. Şahıslar 02.05.2025 günü Çumra Cumhuriyet Başsavcılığında mevcutlu olarak hazır edilmek üzere GÖZALTINA alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”