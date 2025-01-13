Konya'da bir genç, sevgilisine kötü davranıldığını iddia ettiği işyerine molotof kokteyli attı

Konya’nın Karatay ilçesinde 19 yaşındaki Cem T. sevgilisi E.T’nin “Bana burada kötü davranıyorlar” mesajı üzerine kız arkadaşının çalıştığı işyerine molotof kokteyli attı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

DHA‘nın aktardığına göre olay, dün saat 01:30’da Doğuş Mahallesi Alaaddin Kap Caddesi’nde meydana geldi.

E.T, sevgilisi Cem T’ye çalıştığı restoranda kendisine kötü davrandıklarına dair bir mesaj attı. Bunun üzerine Cem T, akaryakıt istasyonundan aldığı benzinle molotof kokteyli yapıp arkadaşı Muammer K. ile birlikte restoranın önüne gitti.

İkili, kapalı olan işyerine molotof kokteyli fırlattı. Kırılan camdan restorana giren molotof kokteyli yangına neden olmadı.

İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü, işyerinin güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ekipler, Cem T. ve Muammer K’yı saklandıkları evde yakaladı.

Gözaltına alınan Cem T’nin ilk ifadesi şöyle:

“Kız arkadaşım, sabah saatlerinde çalıştığı iş yerini kastederek ‘Bana burada kötü davranıyorlar’ diyerek mesaj attı. Bunun üzerine ben de sinirlenerek arkadaşım Muammer K’yi aradım. Akşam saatlerinde buluştuk. Arkadaşımın aracında önce alkol aldık. Daha sonra petrolden benzin aldık ve alkol aldığımız şişelere molotofkokteylini hazırladık. Ben hazırladığımız molotofkokteylini iş yerine attım ve olay yerinden kaçtık.”

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.