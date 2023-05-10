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Yaramazlara biraz batar!

Konya’da 4,2 büyüklüğünde deprem

Konya’nın Kulu ilçesinde saat 02:14’te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya’nın Kulu ilçesi olan 4,2 büyüklüğündeki sarsıntı kaydedildi.


Depremin yaklaşık 8 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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