KONUTDER başkanı: Deprem bölgesinde ayakta görünen binaların çoğu yıkılacak

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı (KONUTDER) Altan Elmas, deprem bölgesinde en iyimser tahminde bölgede 1 milyona yakın konutun yeniden inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

Gaziantep. Fotoğraf: AA

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra binlerce bina yıkıldı veya ağır hasar aldı.

Ekonomim‘den Sadi Özdemir’e konuşan Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas’sa bölgede en iyimser tahminde 1 milyona yakın yeni konutun inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

Elmas, şunları söyledi:

* Bölgede 2000’den önce (eski deprem yönetmeliğine göre) yapılmış yapı stokunun yüzde 90’ı çökmüş durumda. Yeni yapıların yüzde 5’i yıkılmış görünüyor. Bazı illerde farklı olsa da bölgedeki yapı stokunun yüzde 60 kadarı 2000 öncesi yapılanlardan oluşuyordu.

* Esas olarak bölgede 3,7 milyon konut vardı. Bunların yaklaşık yüzde 50’si yenilenmek zorunda. Sahada gördüğümüz kadarıyla en iyimser tahminle bu depremlerden sonra bu illerimizde 1 milyona yakın yeni konutun inşa edilmesi gerekiyor. Belki bakanlık, 600 bin öngörüyor olabilir ama şu anda ayakta görünen binaların çoğu da yıkılacak.

* Bu depremlerin konut ve altyapı zararı ülkemize 100 milyar dolara yakın.

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