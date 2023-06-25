Konut aidatlarında en az yüzde 30 zam kapıda

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı, konut aidatlarına yüzde 30 zam beklediklerini duyurdu. Son bir yılda İstanbul’da aidatlar yüzde 70, kimi sitelerdeyse yüzde 150 arttı.

Fotoğraf: AA

Artan konut fiyatlarının yanısıra asgari ücretle tırmanışa geçen bir diğer ödemeyse site/ apartman aidatları.

Hürriyet’ten Gülistan Alagöz’e konuşan Sandalcı, bu artışı şöyle değerlendirdi: “Asgari ücret artışı ile birlikte ister yönetici olsun isterse profesyonel tesis yönetim şirketi olsun, projeden projeye değişkenlik göstermek ile birlikte aidat tutarlarında yaklaşık yüzde 30’luk artış bekliyoruz. Ancak yüzde 50 civarında artış yapmak isteyenler var ve bununla ilgili şikâyetler alıyoruz.”

Son bir yılda yüzde 70 artış

Son bir yılda İstanbul’da aidatlar ortalama yüzde 77 artarken, kimi sitelerde bu oran yüzde 150’yi aştı. Eva Gayrimenkul Değerleme tarafından yılın ilk çeyreğinde yapılan araştırmaya göre İstanbul’da merkezi ilçelerde 100 metrekarelik bir evde ortalama aidat 1300 ila 2600 lira bandında. Merkezi olmayan ilçelerde dahi ortalama aidat 800-1200 lira. Lüks projelerde yine 100 metrekare ev için 12 bin lirayı bulan rakamlar ödeniyor. Ankara’da 100 metrekarede ortalama aidat 500-1250 lira olurken, markalı konut projelerinde 3-4 bin liraya kadar çıkıyor. İzmir’de merkezi ilçelerde 100 metrekare için ortalama aidat 1000 lirayı aşarken, yazlık lüks sitelerde 2500-5000 lira aralığında değişiyor. Zamlarla bu rakamların ortalama yüzde 30 artması bekleniyor.