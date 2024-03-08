Konferans ve Avrupa liglerinde gecenin sonuçları

Dün gece Konferans ve Avrupa liglerinde dörder maç oynandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu Avrupa Konferans Ligi’nde gecenin sonuçları şöyle:
- Union Saint-Gilloise (Belçika)-Fenerbahçe: 0-3
- Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-PAOK (Yunanistan): 2-0
- Maccabi Haifa (İsrail)-Fiorentina (İtalya): 3-4
- Servette (İsviçre)-Viktoria Plzen (Çekya): 0-0
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları şöyle:
- Olimpik Marsilya (Fransa)-Villarreal (İspanya): 4-0
- Benfica (Portekiz)-Rangers (İskoçya): 2-2
- Freiburg (Almanya)-West Ham United (İngiltere): 1-0
- Milan (İtalya)-Slavia Prag (Çekya): 4-2