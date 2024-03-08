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Yaramazlara biraz batar!

Konferans ve Avrupa liglerinde gecenin sonuçları

Dün gece Konferans ve Avrupa liglerinde dörder maç oynandı.

Fotoğraf: AA

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu Avrupa Konferans Ligi’nde gecenin sonuçları şöyle:


  • Union Saint-Gilloise (Belçika)-Fenerbahçe: 0-3
  • Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-PAOK (Yunanistan): 2-0
  • Maccabi Haifa (İsrail)-Fiorentina (İtalya): 3-4
  • Servette (İsviçre)-Viktoria Plzen (Çekya): 0-0

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları şöyle:

  • Olimpik Marsilya (Fransa)-Villarreal (İspanya): 4-0
  • Benfica (Portekiz)-Rangers (İskoçya): 2-2
  • Freiburg (Almanya)-West Ham United (İngiltere): 1-0
  • Milan (İtalya)-Slavia Prag (Çekya): 4-2

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