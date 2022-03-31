Konak Belediyesi’nde dört çalışana ‘rüşvet’ suçlamasıyla gözaltı

İzmir’de, rüşvet alırken suçüstü yakalanan Konak Belediyesi’nde çalışan bir memur ile olayla ilgisi bulunduğu öne sürülen üç kişi gözaltına alındı.

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AA’nın aktardığına göre İzmir başsavcılığı, Konak Belediyesi Ruhsat Denetim Müdürlüğü’nde görevli bir memurun, ruhsat almaya çalışan esnaftan rüşvet istediği şikayeti üzerine soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli Y.K.’yı takibe aldı. Polis, Y.K.’yı seri numaraları alınmış paraları rüşvet olarak esnaftan alırken suçüstü yakaladı.

Olayla ilgisi bulunduğu gerekçesiyle belediyede görevli üç kişi daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Konak Belediyesi yazılı açıklamasında, Ruhsat Denetim Müdürlüğü bünyesinde görevli bir kamu personelinin karıştığı söz konusu olayın tamamen münferit olduğu bildirildi.

Belediye idari soruşturma başlattı

Kamu hizmetinin temel unsurunun insan olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Her kurumda olduğu ve olabileceği gibi bir kamu çalışanımız, yükümlülüğünün dışında hareket etmiş, bunun sonucu da emniyet güçlerimizce suçüstü yapılmıştır. Kamu çalışanımız yine görev ve yükümlülüğüne aykırı bir şekilde ruhsat dosyasını da yanına alarak götürmüş ve dosya, polisin suçüstü yaptığı sırada özel aracında bulunmuştur. Konak Belediyesi’nin bu tür davranışlara yeltenen personele karşı hiçbir hoşgörüsü yoktur. Müfettişler görevlendirilmiş olup ayrıca idari soruşturma başlatılmıştır.”