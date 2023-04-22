Komedyen Barry Humphries hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü komedi karakteri ‘Dame Edna Everage’‘la tanınan oyuncu Barry Humphries 89 yaşında hayatını kaybetti.

Mart ayında geçirdiği kalça ameliyatı sonrası yaşadığı zorlukların ardından hastaneye kaldırılan Humphries’in hayatını kaybettiği bildirildi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Humphries’in ölüm haberinin ardından Twitter paylaşımında şunları yazdı: “Büyük bir nüktedan, hicivci, yazar ve türünün tek örneğiydi. Hem yetenekliydi hem de ülkemiz için bir armağandı.”

Melbourne doğumlu Humphries, 1959’da Londra’ya taşındı ve Maggie May ve Oliver gibi West End gösterilerinde yer aldı.

Absürdist, avangart sanat akımı ‘Dada‘dan esinlenerek Alan Bennett, Dudley Moore ve Spike Milligan gibi çağdaşlarıyla birlikte komedi sahnelerinin önde gelen figürlerinden biri haline geldi.

Dame Edna ilk olarak 1950’lerde Avustralya’da yaşarken kendi annesine dayanarak banliyö ev kadınlarının bir parodisi olarak ortaya çıktı. Humphries, karakter olarak ‘My Gorgeous Life’ (Muhteşem Hayatım) adlı bir otobiyografi bile yazdı. Sahne ve ekrandaki diğer popüler karakterleri arasında Sandy Stone da vardı.

Diğer rolleri arasında animasyon filmi ‘Kayıp Balık Nemo‘da köpekbalığı ‘Bruce‘u seslendirmesinin yanı sıra ‘Bedazzled’, ‘Spice World’, ‘The Hobbit‘ ve ‘Absolutely Fabulous’ yer alıyor.

Dört kez evlenen Spender, geride Lizzie Spender’dan olan eşini ve dört çocuğunu bıraktı.