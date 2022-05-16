Kolunu kaptırdığı timsahla güreşerek canını kurtardı

Avustralya’nın ücra bir köşesinde kolunu kapan timsahla mücadelesinden canlı kurtulan adam helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: David Clode/Unsplash

Queesland eyaletindeki Lawn Hill ulusal parkında yaşana olayda 40’lı yaşlarında bir erkek motosikletiyle tura çıktığı sırada Adel’s Grove bölgesinde yüzme molası verdi.

Şelalede yüzdüğü sırada bir tatlı su timsahına saldırısına uğrayan adam kolunu kaptırdığı timsahla güreşerek kurtuldu.

Motor grubundakilerin helikopterle alınabileceği bir alana taşıdıkları adam yaklaşık üç metre uzunluğunda bir timsahla karşılaştığını anlattı.

O büyüklükte bir timsahla karşılaşıp hayatta kaldığı şanslı olduğu belirtilen adamın kolunda, ellerinde ve bacağında timsahın dişleriyle açtığı yaralar olduğu belirtildi.

Tatlı su timsahı popülasyonunun yoğun olduğu bölgede normalde çekingen olan timsahların beklenmedik karşılaşmalarda agresif olabileceği belirtiliyor.