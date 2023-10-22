Kolombiya’da 18 asker silahlı gruplarca kaçırıldı

Kolombiya’nın orta bölgesinde arazi taraması yapan 18 askerin kaçırıldığı bildirildi.

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Guaviare yönetim bölgesine bağlı San Jorge köyünde görev yapan askerler, kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce kaçırıldı.

Ordudan yapılan açıklamada, askerlerin sağ salim kurtarılması için çalışma yürütüldüğü belirtilerek, “Güvenlik güçlerine yönelik sözlü ve fiziksel bir saldırı gerçekleştirildikten sonra 18 asker zorla alıkonuldu” dendi.

Askerlerin kurtarılması için bölgeye takviye birliklerin sevk edildiği aktarılan açıklamada, personelin sağlıklı şekilde teslim edilmesi için toplum liderleriyle görüşme yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Savcılık olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bölgede silahlı grupların varlığı nedeniyle ordu mensuplarına yönelik yer yer saldırıların yapıldığı biliniyor.