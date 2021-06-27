Kolombiya liderine saldırıyla ilgili bilgi paylaşana 7 milyon lira ödül

Kolombiya Devlet Başkanı Iván Duque’nin helikopterine ateş açan kişi veya kişilerin yakalanması için bilgi paylaşanlara 3 milyar pezo (6 milyon 977 bin lira) ödül var.

Fotoğraf: Kolombiya Devlet Başkanlığı Ofisi

Duque’nin içinde bulunduğu helikoptere Venezuela sınırı yakınlarındaki Cúcuta Havalimanı yakınlarındayken ateş edilmişti. Kimse yaralanmamıştı. Polis, kurşunların isabet ettiği yerlerde delikler açılan helikopterin fotoğrafını paylaşmıştı.

Ödül açıklaması, kendisi de devlet başkanıyla helikopterde bulunan Savunma Bakanı Diego Molano’dan geldi.

Polis ise Cúcuta kentinde, havalimanı yakınlarında iki AK-47 (Kalaşnikof) bulunduğunu, bunların saldırıda kullanıldığını açıkladı. AK-47’lerin üzerinde Kolombiya Silahlı Kuvvetleri’nin simgesi olduğu belirtildi. Polisin açıklamasında, “Onları yakalayana kadar pes etmeyeceğiz” dendi ancak saldırının kim ya da kimler tarafından düzenlendiği konusunda yorum yapmak için erken olduğu vurgulandı.

Duque, saldırı öncesinde Catatumbo bölgesindeki bir etkinliğe katılmıştı. Kısa adı ELN olan, ülkedeki en büyük silahlı grup Ulusal Kurtuluş Ordusu bu bölgede faaliyet gösteriyor.