Kolombiya cumhurbaşkanı adayı mitingde vuruldu

Kolombiya Demokratik Merkez Partisi’nin cumhurbaşkanı adaylarından Senatör Miguel Uribe Turbay mitingde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.

Fotoğraf: Miguel Uribe Turbay / X

Başkent Bogota’nın batısındaki Modelia Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Uribe, konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Partililerin özel bir kliniğe kaldırdığı Uribe ağır yaralandı ve vücuduna altı kurşun isabet etti.

Senatöre ateş ettiği belirtilen 15 yaşındaki bir çocuk yaralı olarak gözaltına alındı.

Bogota Belediye Başkanı Carlos Fernando Galan şöyle konuştu:

“Senatör Miguel Uribe, öğleden sonra Fontibon’da uğradığı bir suikastın ardından acil olarak tedavi altına alındı. Ateş açan kişi yakalandı. Bogota’daki tüm hastaneler, olası bir nakil ihtimaline karşı alarm durumunda”

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da saldırıyı kınayarak “Hayata saygı gösterin, bu kırmızı çizgidir. Kolombiya kendi çocuklarını öldürmemeli. Çünkü onlar da bizim çocuklarımız” dedi.

Acil Güvenlik Planı devrede

Saldırının ardından hükümet Acil Müdahale Planı’nın (Plan de Choque) devreye alındığını duyurdu.

Ulusal Koruma Birimi (UNP) ve İçişleri Bakanlığı’yla toplanan üst düzey yetkililerin cumhurbaşkanı adaylarının güvenliğinin maksimum düzeye çıkarılması için önemli kararlar alması bekleniyor.

Senatör Uribe, Demokratik Merkez Partisi’nin 2026 genel seçimlerinde öne çıkan cumhurbaşkanı adaylarından. Senatörün durumunun kritik olduğu belirtiliyor.