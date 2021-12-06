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Yaramazlara biraz batar!

Kolombiya basını: FARC’ın eski lideri Velasquez öldürüldü

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri’nin (FARC) eski lideri Hernan Dario Velasquez’in Venezuela’da öldürüldüğü belirtildi.

Fotoğraf: globo.com

Yerel basın, ‘El Paisa’ lakaplı Velasquez’e Venezuela’nın Apure eyaletinde pusu kurulduğunu yazdı. ‘Paralı askerlerin’ ödül için onu öldürmüş olabileceği iddia edildi.


Velasquez’in ölümü Kolombiya’daki yetkililer tarafından teyit edilmedi. Ordu, öldürüldüğüne dair bir bilgiye sahip olmadıklarını, bazı yekililer El Tiempo gazetesine ‘cesedini görene kadar’ öldürüldüğünü resmi olarak duyurmayacakladını söyledi. Devlet Başkanı Ivan Duque’nin sözcüsü de konuyla ilgili daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Velasquez, 50 yıldır hükümet güçleriyle savaşan Marksist FARC’ın liderliğini yaptığı sırada 36 kişinin öldüğü, 200’ü aşkın kişinin yaralandığı başkent Bogota’daki bir bombalı saldırı dahil çok sayıda saldırının arkasındaki isim olarak biliniyor.

Velasquez, 2016’da, Küba’nın başkenti Havana’daki barış görüşmelerine katıldığında bu gerillaların gerçekten silah bırakacağının işareti olarak algılanmıştı. Ancak 2018’de geri adım atarak yeniden FARC’ın eski liderleri Ivan Marquez ve Jesus Santrich’in yanında yerini almış, ‘Segunda Marquetalia’ adlı yeni grubun kurulduğu duyurulurken onlarla yan yana olmuştu. Yeniden silahlanacağını söylemişti.

Velasquez’in ölümü FARC’ın bu yılki ikinci büyük kaybı. Barış görüşmelerinin kilit isimlerinden Santrich de bu yıl mayıs ayında Venezuela’da öldürülmüştü.

2016’daki ateşkes anlaşmasından sonra 13 bin gerilla silahlarını bırakmış ve FARC siyasi partiye dönüşmüştü. Ancak Kolombiya’daki çatışmalar sona ermemiş, anlaşmaya karşı çıkanlar hükümet güçleriyle çatışmayı sürdürmüştü.

Kolombiya hükümeti, Venezuela’yı defalarca FARC’ın anlaşmayı ihlal eden isimlerine ev sahipliği yapmakla suçlamıştı.

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