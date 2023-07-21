Koç’un satılığa çıkardığı Tat Gıda’ya müşteri çıktı

Gıda şirketi Dardanel, Koç Holding’in satılığa çıkardığı Tat Gıda’nın yüzde 53 oranındaki paylarını satın almak için teklif verdiğini açıkladı.

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Koç Holding, şirketlerinden Tat Gıda’nın satışı dahil ‘alternatiflerin değerlendirilmesi’ amacıyla çalışma başlatıldığını duyurmuştu.

Bugün Dardanel’den Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan açıklamada, Tat Gıda’nın hakim paylarının satın alınması için teklif verildiği duyurdu.

Açıklama şöyle: “Şirketimizin 20.07.2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; Tat Gıda San A.Ş.’nin hakim paylarının (%53 oranındaki paylar) satın alınması konusunda şirketimizin hakim paylarının sahibi olan Niyazi Önen Holding A.Ş.’nin çatısı altında sahibi bulunduğumuz Dardanel Greece S.A. firmamız ile beraber (3 firma) ortak olarak ‘Pay Satın Alma’ teklifinde bulunulmasına karar verilmiştir.”