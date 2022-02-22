Kocasının öldürdüğü kadının dayısı: Başımız sağ olacak olmasına ama bu cinayetlerin önüne nasıl geçilecek?

Ankara’nın Sincan ilçesinde uzaklaştırma kararı aldırdığı kocasının, dün çalıştığı okulda bıçaklayarak öldürdüğü temizlik görevlisi Gülsüm Kuyar’ın (29) cenazesi, ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak defnedilmek üzere memleketi Mersin’e götürüldü.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre cenazeyi teslim almak için Adli Tıp Kurumu’na giden dayı Şeref Gilik, zanlı Mehmet Kuyar’ın (33) daha önce birini dövdüğü gerekçesiyle hüküm giydiğini ve denetimli serbestlikten faydalanarak tahliye edildiğini söyledi.

Gülsüm Kuyar ile Mehmek Kuyar’ın ayrılmaya karar verdiğini ve 3 Mart’ta aile mahkemesinde duruşmalarının olacağını anlatan Şeref Gilik, “(Mehmet Kuyar) Pusu atmış, okul dağıldıktan, personel dağıldıktan sonra tek yakalamış, sınıfta bıçaklamış, tamamen kontrollü ve bilinçli şekilde öldürmeye gelmiş” dedi.

Kadının biri dokuz, diğeri beş yaşında iki çocuğu bulunduğunu söyleyen Gilik, “Başımız sağ olacak olmasına ama kadın erkek fark etmeksizin bir insana ne zaman değer verilecek, bu cinayetlerin önüne nasıl geçilecek” diyerek isyan etti.

Gülsüm Kuyar’ın Mersin’de oturan ve olayı duyduktan sonra Ankara’ya geldiğini belirten diğer dayısı Murat Gilik de cinayetlerin önlenmesi için kanun değişikliği yapılmasını ve gerekirse taraflardan birinin farklı bir şehirde yaşamaya mecbur edilmesini istedi.

Olay yerinden kaçan Mehmet Kuyar’ın yakalanması için çalışmalar sürüyor.