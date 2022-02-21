Uzaklaştırma kararı yine yetmedi: Temizlik görevlisi kadın, çalıştığı okulda eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Ankara’nın Sincan ilçesindeki bir ortaokulda temizlik görevlisi kadın, mesai bitiminde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
AA’nın aktardığına göre 29 yaşındaki Gülsüm K, 33 yaşındaki eşi Mehmet K. tarafından çalıştığı okul içerisinde bıçaklandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Gülsüm K., kaldırıldığı Sincan Devlet Hastanesi’nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekipleri Mehmet K.’nin yakalanması için çalışma başlattı.