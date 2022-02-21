Uzaklaştırma kararı yine yetmedi: Temizlik görevlisi kadın, çalıştığı okulda eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, 2021 yılı itibariyle 5 milyon gencin Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) borcunun 5,5 milyar dolara ulaştığını, 400 bini aşkın öğrencinin borcunu ödeyemediği için icralık olduğunu açıkladı.