Kocası tarafından öldürülen anne ve iki yaşındaki kızı yan yana defnedildi

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, iş insanı Osman Kavala’nın tutukluluğuyla ilgili ”TBB’nin şapkadan tavşan çıkarmasını beklemiyorum ama yapabileceklerini yapması gerekiyor en azından. Bu aşamadan sonra TBB bu davanın ciddi bir gözlemcisi olacak” dedi.