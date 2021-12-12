Kocası tarafından öldürülen anne ve iki yaşındaki kızı yan yana defnedildi

Kayseri’de bıçaklanarak öldürülen anne ve iki yaşındaki kızı yan yana defnedildi.
Kocasinan ilçesi Erkilet Osmangazi Mahallesi Yunus Emre Caddesi’ndeki bir apartmanda yaşayan Kaya Doğan ile eşi Hörmet Doğan (20) arasında dün tartışma çıkmıştı. Kaya Doğan eşi ile iki yaşındaki üvey kızı Yasemin’i bıçaklayarak öldürmüş ve aynı bıçakla intihar girişiminde bulunmuştu.
AA’nın haberine göre Kayseri Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından cenazeler aileye teslim edildi. Anne ve kızı Hulusi Akar Camisi’nde öğle vakti kılınan namazın ardından Argıncık Mezarlığı’nda yan yana toprağa verildi.
Eşi ile üvey kızını bıçaklayarak öldürüp intihar girişiminde bulunan Kaya Doğan’ın, Kayseri Şehir Hastanesi’nde tedavisinin devam ettiği belirtildi.
Hörmet Doğan’ın kızını öz babasını ziyaret etmek için hazırladığı sırada tartışmanın çıktığı iddia edildi.