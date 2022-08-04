Kocaeli’de pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde alüminyum fabrikasındaki pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.
Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan alüminyum fabrikasında işçi olarak çalışan Kazım Kasap (48), pres makinesine sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan işçiyi Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Kasap, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kasap’ın naaşı, Gebze ilçesindeki Yenikent Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Pelitli Mezarlığı’nda toprağa verildi.
AA’nın aktardığına göre Kasap 1,5 ay önce işe başlamıştı.