Maymun çiçeğinden şüphe edilen dört kişinin testi negatif

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da maymun çiçeği virüsü şüphesiyle karantinaya alınan dört kişinin yapılan testlerinde sonuçların negatif çıktığını açıkladı.

İstanbul Sultangazi’de ellerinde yara çıkan iki kişi ve bir arkadaşları maymun çiçeği virüsü şüphesiyle karantinaya alınmıştı. Şüpheli vakalar, eczaneden ilaç istemeleri üzerine tespit edilmişti.

Bu kişilerin durumu hakkında açıklama yapan Bakan Koca, şunları söyledi: “İstanbul’da, maymun çiçeği hastası olabileceği şüphesiyle medyada konu edilen 4 kişi için gerekli testler yapılmış, 4’ünün de test sonucu negatif çıkmıştır. Türkiye’de, şu ana dek maymun çiçeği tanısı konmuş hasta yoktur. ‘Ya öyleyse’ gibi düşüncelerle kaygıya yol açılmamalıdır.”

Henüz Türkiye’de tespit edilmiş bir maymun çiçeği vakası bulunmuyor.