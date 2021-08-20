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Yaramazlara biraz batar!

Koca: Yeni bir kapanma gündemde yok

Türkiye’deki Delta varyantı yoğunluğunun yüzde 90’ı geçtiğini söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yeni bir kapanma gündemde yok” dedi.

Fotoğraf: AA

Hindistan’da ortaya çıkan Delta varyantı, Dünya Sağlık Örgütü’nün bildirdiğine göre 150’yi aşkın ülkede görülmüştü. Daha bulaşıcı olduğu bildirilen varyant, ülkelerde vaka sayılarında artışa neden olmuştu. ‘Delta Plus’ varyantının da Delta’dan daha bulaşıcı olduğu belirtiliyor.


Kabine toplantısının ardından gazetecilere konuşan Koca, ”Şu an için Türkiye’de Delta varyantı yüzde 90’ı geçti. Delta Plus da giderek artıyor. Yüksek oranlı değil ama hızlı şekilde artıyor. Bu varyant değişikliği toplumda bulaşıcılığın yoğunlaştığı anlamına geliyor” dedi.

BioNTech aşısında 3’üncü doz

Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanları ve öncelikli gruptakilere 4’üncü doz aşı hakkı verildiğini duyurmuştu. Dünyada başka bir örneği olmayan uygulama hakkında Koca, kararın yurt dışı seyahatleri için özel alarak alındığını bildirmişti.

Koca, ikinci doz Sinovac olanlar için üçüncü dozun gerekli olduğunu belirtip BioNTech içinse henüz üçüncü doz zorunluluğu olmadığını şu sözlerle anlattı: “İlk iki dozu inaktifse 3’üncü doz gerekiyor. Çünkü dört ile altı aydan sonra koruyuculuğun düştüğünü görüyoruz. Eğer yaşlı veya ek hastalığı varsa düşüş daha da belirgin. BioNTech için şu an 3’üncü doza gerek yok. Ama yedi-sekiz ay sonra koruyuculuğun azaldığını İsrail’den biliyoruz. Önümüzdeki süreçte, takiple ne zaman gerekip gerekmediğini söylemiş olacağız.”

‘Aşı olup vefat etmiş kimse yok’

Son dönemde iki doz aşı olmasına rağmen hastalığa yakalananların sayısında artış olduğu iddiası da gündemde yer alıyor. Sağlık Bakanı, bu oranın düşük olduğunu söyledi. Koca, “Aşısı tamamlanmış vefat eden kimse yok” dedi.

Koca, hem BioNTech hem de Sinovac aşısı teslimatlarında bir sorun yaşanmadığını söyledi.

Sputnik V

Bakan, haziran ayında ilk teslimatı yapılan Sputnik V aşılarının neden kullanıma alınmadığı hakkında ise şunları kaydetti: ”Bu aşının bir ve ikinci doz içeriklerin farklı. İkinci doz aşılar gelmediği için süreç başlatılmadı.”

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