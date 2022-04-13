Koca, Covid-19’da ‘sıfır çeken’ hastane sayılarını duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelinde Covid-19 hastası bulunmayan yoğun bakım ve hastane sayılarını açıkladı.

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Türkiye’de açıklanan resmi rakamlara göre Covid-19 vakaları bir süredir düşüşte. Son 24 saatte 6 bin 635 vaka, 25 can kaybı kaydedilmişti. Bir günde 191 bin 26 Covid-19 testi yapıldığı bildirilmişti.

Koca Twitter’da “Allah o zor günleri semtimize uğratmasın” temennisiyle hastanelerde son durumu paylaştı.

Buna göre yoğun bakımında hiç Covid hastası olmayan hastane sayısı 804. Yatan Covid hastası bulunmayan hastane sayısıysa 519.